(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel Paese asiatico, la protesta dei giovani contro una classe dirigente che mantiene privilegi e divisioni può avere come conseguenza una spinta alla già forte emigrazione. Non vale granché il merito in. Ecco che oltre il 50 per cento delle posizioni lavorative nel settore pubblico è stato finora riservato a specifiche categorie (30 per cento ai parenti di chi ha lottato per l’indipendenza dal Pakistan nel 1971, il rimanente 20 per cento a donne e abitanti di aree depresse). Per questo motivo, nel Paese asiatico, i giovani sono oggi in: accusano il governo di non fare niente per rimuovere un sistema iniquo ideato nel 1972 dal leader indipendentista e «padrenazione» Sheikh Mujibur Rahman, nonché padre dell’attuale premier, Sheikh Hasina Wazed, la più longeva nella storia del(lo guida ininterrottamente dal 2009).