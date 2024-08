Gare clandestine a Ostia le corse di auto e moto tra l’Idroscalo e Repubbliche Marinare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 agosto 2024), aumentano le segnalazioni dei residenti: macchine esfreccerebbero tra, lepasserebbero da via delle Ebridi – (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comNon è Need For Speed o le riprese di Fast & Furious a, ma una concreta attività illogica dove qualcuno potrebbe rimetterci la vita. Si tratta delle, che già in passato avevano toccato la zona del X Municipio. Dopo l’esperienza tra Dragoncello e Acilia, ora i pirati della strada avrebbero deciso di disegnare un nuovo tracciato per le loro“estive”: gli eventi in piena notte prenderebbero piede tra il quadrante di Ponente e