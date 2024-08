Fargo recensione no spoiler della serie antologica ispirata ai Coen

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel 1996 usciva nelle sale di tutto il mondo uno dei film più importanti di quel decennio, ad oggi considerato da buona partecritica e del pubblico come uno dei crime movie più influenti ed innovativi di sempre. Stiamo parlando di, scritto e diretto da Joel ed Ethane con protagonisti Frances McDormand, Steve Buscemi e William H. Macy, tra gli altri; un lungometraggio tragicomico che mescola crimine, violenza ed esistenzialismo, assieme ad una sana dose di ironia caustica. L’atmosfera e i temi del film deihanno dato il via allo showrunner e sceneggiatore Noah Hawley per un progetto televisivo antologico prodotto da FX ed attualmente disponibile nel catalogo on demand di Sky e NOW TV.