Effetti del cambiamento climatico La salute delle montagne ai raggi X Nuova centralina all’Alpe Palù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unaper monitorare la qualità dell’aria. In questi giorni, Arpa Lombardia sta completando l’installazione di unache permetterà di avere importanti informazioni riguardanti il clima. L’apparecchiatura, posizionata grazie alla collaborazione della Fab (Funivia Al Bernina), è stata installata, a 2080 metri di altezza, in prossimità della stazione di arrivo della funivia "Snow Eagle", quella che permette ai turisti di approdare al comprensorio sciistico delpartendo da Chiesa in Valmalenco. "Questo nuovo punto di misura in quota – dicono da Arpa Lombardia – si affianca a quello di Moggio (Lecco), nella fascia prealpina (Orobie), e permetterà di monitorare ozono, ossidi di azoto e Pm10 in un’area strategica come quella del settore retico dell’arco alpino.