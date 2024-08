Dove mangiare durante le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) I Giochi Olimpici disono definitivamente arrivati. Fino all’11 agosto, e in seguito anche dal 28 agosto all’ 8 settembre con le Para, in tanti non vedono l’ora di fare il tifo per i loro atleti preferiti. C’è già chi pensa ovviamente anche agli aspetti pratici. Infatti,c’è sport ci deve essere necessariamente cibo, sia per chi lo pratica sia per chi lo ammira. Se per tutti gli sportivi ci sono delle precise regole nutrizionali da seguire soprattutto sotto competizione, per i tifosi la storia è diversa. Chi giunge nella capitale francese è anche alla ricerca di esperienze autentiche dal punto di vista gastronomico, culturale e turistico. Quindi il gusto e il piacere che trovano nei piatti è fondamentale.