DL ricostruzione Caso m5s | su Campi Flegrei da Musumeci zero risposte e tante offese

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) DL(m5s): “Se il primo decretoè stato un bicchiere mezzo vuoto, questo secondo provvedimento è un’occasione mancata per riempirlo” Roma, 2 ago. – “Se il primo decretoè stato un bicchiere mezzo vuoto, questo secondo provvedimento è un’occasione mancata per riempirlo. Anche in questosi interviene solo sull’emergenza con scarse ed insufficienti soluzioni strutturali per la prevenzione e mitigazione del rischio sia sismico che vulcanico. Mancanoserie per i cittadini e per il tessuto socio-economico territoriale in difficoltà. Si fa poco e male per gli sgomberati. Mentre stiamo parlando, Amedeo, Nunzio, Chiara e tanti altri stanno pagando il mutuo, i tributi e le tasse nonosabbiano una casa inagibile che hanno dovuto lasciare.