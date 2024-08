Cosparge di benzina l’ex e tanta di darle fuoco | arrestato 50enne La scusa per agganciarla…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ennesimo episodio di violenza. Una donna è stata salvata da una morte atroce grazie all’intervento tempestivo di un passante, che ha notato un uomo mentrevacompagna die ha chiamato immediatamente la polizia. Il tentato omicidio è avvenuto il 2 agosto a Verona, nel quartiere Golosine. Il rapido allarme dato dal passante ha permesso agli agenti di arrivare sul posto in tempo per mettere in salvo la donna.Leggi anche: Roma, due diciottenni violentate in casa: arrestati gli aggressori Gli agenti hannounsrilankese, ex compagno della vittima, che molto probabilmente avrebbe datoalla donna se non fosse stato fermato. Secondo la ricostruzione della polizia, l’azione era premeditata. Ilaveva convinto la ex compagna a incontrarlo con ladi “un ultimo appuntamento chiarificatore”.