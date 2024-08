Corriere dello Sport – Lazio Laurentié o il golden boy | lo scenario di mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 10:43:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodel: ROMA – «Chi vuole Fabiani non lo sa neanche Fabiani». Finzione poetica? Nel-labirinto dellaquesta frase che è di Fabiani aiuta a smarrirsi ancora di più. Fa pensare che il prossimo acquisto, l’ala chiesta da Baroni, non sia stato ancora individuato. Ma Fabiani gli obiettivi li sa nascondere e le piste le sa confondere. «Baroni ci ha chiesto un esterno che corrisponda a determinate caratteristiche. Da qui alla fine possono accadere tante cose», l’avvertenza di ieri ai canaliStyle. Le caratteristiche richieste, fino a prova contraria, formano l’identikit di un’ala destra da piazzare a sinistra, di un vice Zaccagni.