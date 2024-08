Coppa Italia Napoli-Modena biglietti in vendita da lunedì 5 agosto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) SSCcomunica che a partire dalle ore 12:00 di2024, saranno disponibili iper la partitavs, valida per i trentaduesimi di finale dellaFrecciarossa. Il match si giocherà sabato 10alle ore 21:15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Lalibera deipartirà dalle ore 12:00 di2024 e terminerà al fischio di inizio della partita, ovvero in ogni caso fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4utilizzando la modalità di acquisto Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei puntiabilitati.