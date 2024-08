Cobolli-Michelsen oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Washington 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Flavioaffronterà Alexin occasione dei quarti di finale dell’Atp 500 di, torneo di scena sul cemento outdoor statunitense. Un buon inizio di stagione sul veloce d’oltreoceano per il tennista romano, che continua a mostrare progressi su qualsiasi superficie. Negli ottavi è arrivata una vittoria al cardiopalma contro Davidovich Fokina, in rimonta dopo aver perso il primo set con un netto 6-1 e dovendo annullare ben cinque match point in totale.cerca un posto in semifinale e per riuscirci dovrà superare il giovane talento di casa, che nel corso di questa sua settimana aha già eliminato un italiano, ovvero Mattia Bellucci. COPERTURA E PROGRAMMA MONTEPREMI TABELLONE La sfida trae Davidovich Fokina andrà in scena venerdì 2 agosto alle ore 20:00.