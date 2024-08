Clown giochi e magia Ecco la ’Notte bianco-rosa’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), musica, sport, laboratori e spettacoli: di tutto questo si compone le ‘Notte-rosa dei bambini’, evento organizzato dall’associazione culturale Apat che andrà in scena domani 3 agosto dalle 18 alle 23.30 nel centro cittadino. In piazza Matteotti ci saranno l’esibizione del piccolo ‘Coro Amadeus’, oltre che ie premi con Radio Azzurra. In viale Morettiinvece maghi, equilibristi, acrobati, teatro deie guest cars, mentre piazza Giorgini sarà animata dai food trucks e dalla divertente ‘Pompieropoli’. Altro punto d’interesse sarà via Montebello, che ospiterà i laboratori e il circuito di go-kart. L’omonima piazza, invece, sarà sede dei gonfiabili. In viale Buozzi spazio per gli spettacoli di danza a cura dell’associazione Progetto Ritmica e per gli stand di altre associazioni.