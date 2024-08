Cina | Guizhou Weining coltiva tagete per medicina erboristica 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024), 02 ago – (Xinhua) – Degli abitanti del villaggio scaricano fiori diappena raccolti nel villaggio di Zhengjiaying della contea di, nella provincia sud-occidentale cinese del, il 30 luglio 2024. Piu’ di 5.000 mu (circa 333,3 ettari) di questa piantata asono in piena fioritura. Le cooperative locali di piantagione hanno collaborato con le aziende farmaceutiche per sviluppare la piantagione die aiutare gli agricoltori ad aumentare il loro reddito. La pianta e’ una materia prima per la medi. (Xin) Agenzia Xinhua