Chi è Yusuf Dikeç il tiratore olimpico turco che ha conquistato la medaglia dei social – Il video

(Di venerdì 2 agosto 2024) Con i suoi comuni occhiali da vista e la posa disinvolta, quasi disinteressata, ild’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024è diventato una star del web. Imedia si sono infatti riempiti di fotografie, filmati e pure meme che ritraggono il 51enne con la mano in tasca, una semplice t-shirt, con degli occhiali apparentemente standard e uno sguardo impassibile durante la finale della pistola 10 metri a squadre. Nel tiro sportivo gli atleti e le atlete hanno una certa libertà sulla scelta dell’abbigliamento. Molti di loro prediligono però dispositivi ottici per ridurre il riverbero delle luci con tanto di paraocchi per meglio mettere a fuoco il mirino e cuffie per isolarsi. Ma Yusef si è presentato al tiro solo con i propri, classici, occhiali da vista e banali tappi alle orecchie.