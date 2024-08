Caro turista non venire a Napoli | te lo dico da napoletana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), non: te loda. Venerdì 2 agosto, prova generale del Grande Esodo ferragostano. Tips, tricks e perle di mala gestione. Se i treni vanno in tilt i traghetti (versione meno mitologica dinte) vomitano al porto di Capri (ma la triade è composta da Ischia e costiera sorrentina) 15mila turisti usa e getta (a mare). I turisti come cavallette sono la piaga biblica del terzo millennio. Mi sciolgo come burro fuso mentre attraverso quella fornace ardente di Piazza Municipio, bruttezza consegnata all’umanità da un archistar. Il suo nome meglio ignorarlo. A renderla ancora più brutta, la Venere degli stracci di Pistoletto. I napoletani contavano i giorni perché il sindaco Manfredi ci togliesse l’orrida visuale. Invece no, rimane ancora un po’. Ormeggiate al porto due mostri di navi da crociera.