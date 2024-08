Cardarelli agosto duro al pronto soccorso tra folla e ferie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNumeri di afflusso d’in piena salita e medici legittimamente ina rotazione: per ildell’ospedale, punto di riferimento per Napoli e Provincia, si prospetta come di consueto undifficile. Solo 18 i medici assunti nel comparto emergenza, visti i concorsi ormai deserti da anni per il settore; così il direttore generale delAntonio D’Amore ha dovuto organizzare le presenze coinvolgendo anche medici di altri reparti. “La situazione alè stata organizzata percon lealternate dei medici e colleghi che a turno vengono dagli altri reparti. Speriamo di riuscire a rispondere alle necessità in una situazione di criticità che d’estate aumenta ma non deriva solo dalle. Ormai tutti iin Italia hanno difficoltà sul personale e la medicina territoriale non decolla”.