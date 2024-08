Carambola tra auto in via Mattei Tre veicoli coinvolti nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono tre i, tutti condotti da giovani,nell’incidente di ieri mattina, intorno alle 10, su via: viabilità rallentata. Una Seat Leon guidata da un ragazzo fanese di 30 anni, all’altezza di via del Commercio, ha tamponato una Golf condotta da un 31enne di Acqualagna che in seguito all’urto è stato spinto in avanti fino a colpire una Citroen Picasso guidata da una ragazza di Cartoceto di 24 anni.a delle persone coinvolte è stata ferita. Sul posto la Polizia locale e una pattuglia del Commissariato per ausilio della viabilità.