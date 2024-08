Canottaggio Parigi 2024 finale A 2 di coppia pesi leggeri maschile oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) I Giochi Olimpici diproseguono con le finali del. Alle ore 12.02 inizierà l’ultimo atto del 2 di. Presenti, e con buone chance di medaglia, i due italiani Gabriel Soares e Stefano Oppo. Gli azzurri si giocheranno un piazzamento sul podio con Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Svizzera e Norvegia nellaA. LATESTUALE IL CALENDARIO DIGIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DISPORT PER SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT Giochi saranno trasmessi su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257). Sky darà priorità agli italiani, che in questo caso saranno presenti. Latv dovrebbe essere disponibile sui canali Eurosport e Sky.