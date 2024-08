Bonazzoli dalla Serie B al ritorno all’Inter? Ha tre vantaggi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)al termine della scorsa stagione è tornato alla Salernitana dal Verona, inB non ci può stare e a sorpresa può tornare. Tuttosport indica trenell’eventuale trattativa per riportarlo a Milano. DI RIENTRO – L’infortunio di Mehdi Taremi apre un problema in casa Inter e ci sono ventotto giorni per capire se risolverlo col mercato. Avere quattro attaccanti è rischioso, come ben insegna la partita di Champions League a Madrid dello scorso mese di marzo. Un quinto, però, può essere complicato dal discorso liste (sia UEFA siaA). A meno che non si ricorra a un elemento prodotto nel settore giovanile, che faciliterebbe la questione. In tal senso si inserisce il nome di Federico, ora pesante esubero alla Salernitana retrocessa inB (ma lui era al Verona).