Bereguardo il maltempo fa cadere i cartelli sul ponte di barche | tir passa e rovina l’impalcato

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Pavia), 2 agosto 2024 –in legno deldigià ammalorato e con assi che si staccano, si è ulteriormente deteriorato alggio di un tir. Il transito non consentito è avvenuto ieri ed è stato documentato da un residente che ha pure fotografato in quale stato è stato lasciato il collegamento tra la Lomellina e il Pavese, dopo ilggio del mezzo pesante. A impedire il transito alla rotonda di Parasacco e aerano stati collocati deidi divieto che comunicavano agli autisti dei mezzi superiori alle 35 tonnellate l’impossibilità di proseguire percorrendo il. Con l’ultimo temporale, però, isono stati abbattuti e non sono mai stati ricollocati. Di conseguenza, chi guida mezzi pesanti e magari per la prima volta arriva in zona, ignora il divieto.