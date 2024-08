Ben Affleck trasloca vicino all' ex Jennifer Garner divorzio in vista con Jennifer Lopez?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bensi sente "fiducioso" dopo il trasloco in una nuova casa tra i recenti problemi con, dice una fonte.e Benhanno festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio il 16 luglio 2024.sta affrontando un nuovo capitolo della sua vita e si sente "fiducioso" dopo essersi trasferito in una nuova casa. Una fonte racconta a ET: "A Ben piace molto la sua nuova casa e si sente fiducioso per il cambiamento. Voleva trasferirsi e stare piùe ai loro figli per rendere più facile la co-genitorialità. È stato un periodo difficile per lui, ma continua a fare del suo benessere e della sua famiglia una priorità". L'attore premio Oscar, 51