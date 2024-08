Basket 3×3 Lettonia ancora imbattuta alle Olimpiadi Bene anche Lituania e Serbia Cina e Stati Uniti in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si è completata da poco la lunga giornata del3×3 maschiledi Parigi 2024, con le otto squadre scese in campo sul playgroundstito a Place de la Concorde. Andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi. L’Olanda subisce una sconfitta contro laper 19-21 nonostante gli olandesi siano riusciti a pareggiare i conti sul 7-7, 14-14 ed infine sul 19-19 con Stojacic che riesce a trovare il guizzo decisivo da oltre l’arco per portare i balcanici alla vittoria – 9 punti per Marko Brankovic, mentre tra gli avversari 8 punti di Dimeo van den Horst. Netta affermazione dellacontro laper 8-22, in un match mai in discussione con i baltici che scappano subito nel punteggio senza più voltarsi e tenendo gli asiatici sotto i dieci punti realizzati (8 punti per Lasic tra i lettoni e 6 per Ning Zhang tra i cinesi).