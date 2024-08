Basket 3×3 la Lettonia imbattuta conquista le semifinali alle Olimpiadi Gli USA tornano in gioco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) A Si è conclusa la quarta giornata per quanto riguarda il torneo di3×3di Parigi 2024. E con ancora un solo match da giocare per tutte le formazioni la prima certezza è che laandrà direttamente, mentre l’Olanda e la Serbia sono certe di essere almeno ai play-in. Per il resto si deciderà tutto domani. La giornata è iniziata con Lituania-Cina, sfida fondamentale per entrambe le squadre, con i lituani a caccia di una vittoria per consolidare il posto nei play-in e puntare alla top 2, mentre i cinesi erano quasi all’ultima spiaggia per provare ad arrivare alla seconda fase. Ma la Lituania domina fin dall’inizio, portandosi sul 7-1 dopo 1’30” di, poi gestisce e vince 21-16. Molto più equilibrato il match tra Polonia e Olanda, entrambe appaiate in piena zona play-in.