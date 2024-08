Atti persecutori a Reggiolo denunciato e allontanato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Reggio Emilia), 2 agosto 2024 - Dallo scorso marzo, senza un apparente motivo, avrebbe offeso, minacciato di morte, pedinato, fino all’ultimo più grave episodio, in cui avrebbe persino aggredito la vittima gettandole sul volto e sul corpo del liquido di una sostanza urticante, provocandole conseguenze fisiche. I carabinieri di, che hanno indagato sulla vicenda, hannoun giovane di 26 anni domiciliato in paese per il reato di. E si aggiunge anche il divieto di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi solitamente da lei frequentati per almeno un chilometro, con divieto pure di comunicare con lei in qualunque modo, con tanto di braccialetto elettronico per controllare il rispetto delle ordinanze. Il 26enne sarebbe stato cliente della azienda in cui lavora la donna. Da marzo sono iniziate le persecuzioni, senza apparente motivo.