Attacco dell' Iran a Israele vicino Funzionari Usa rivelano | Stesso schema di aprile

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'amministrazione Biden è convinta che l'attaccherànei prossimi giorni come rappresaglia per l'assassinio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuto a Teheran all'inizio di questa settimana, e si sta preparando a contrastarlo. Lo hanno detto trestatunitensi ad Axios. Washington si aspetta che la rappresagliaiana seguirà lodel 13scorso a, ma potenzialmente di portata più ampia, e potrebbe coinvolgere anche Hezbollah. Inoltre l'amministrazione Biden teme che possa essere più difficile mobilitare la stessa coalizione internazionale e regionale di Paesi che ha difesodal precedenteiano, perché l'assassinio di Haniyeh ha suscitato forti sentimenti anti-israeliani in tutta la regione.