Alsazia e Lorena Emozioni a tavola

(Di venerdì 2 agosto 2024) Quando parliamo della migliore enogastronomia al mondo il primato è senza dubbio italiano, ma subito dopo viene la Francia, con i vasti vigneti, la nouvelle cuisine e le scuole gourmet in cui studiano chef provenienti da ogni Paese. Vale allora la pena partire per un viaggio nei sapori e negli odori della regione del Grand Est, che comprendee Champagne-Ardenne, soffermandoci in particolare sulle prime due. Iniziamo con il dire che questa zona è fortemente rinomata per la produzione di vini, specialmente i bianchi, conosciuti sin dal Medioevo per essere tra i più pregiati d’Europa. Dalla fine della Prima Guerra Mondiale in poi la crescita è stata esponenziale, adottando tuttavia solo vigneti della tradizione. Tra i nomi più significativi ricordiamo: Gewurztraminer, Muscat d’Alsace, Pinot Blanc, Riesling, Sylvaner e Crémant d’Alsace.