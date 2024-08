Afghana arriva ultima poi mostra il messaggio | Istruzione e sport i nostri diritti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nonostante la consapevolezza di non avere alcuna speranza di passare il turno, la velocista Kimia Yousofi ha sfruttato l’occasione delle Olimpiadi di Parigi per mandare unpotente in mondovisione. Come una delle sei atlete a rappresentare l’Afghanistan, Yousofi ha voluto denunciare lo stato in cui versano le donne nel suo paese. Il gesto simbolico dopo la garatanella sua batteria dei 100 metri con un tempo di 13?42, Yousofi ha trasformato il momento post-gara in un atto di protesta simbolico. Dopo aver tagliato il traguardo, hato alle telecamere il suo pettorale su cui aveva scritto in inglese tre parole chiave, ciascuna con i colori della bandiera: “Education” () in nero, “” in verde e “Our rights” (I) in rosso.