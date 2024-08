Addio ansia da trolley smarrito ecco gli smart tag per sapere sempre dove sono le tue valigie

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Glitagun ottimo rimedio alla sbadataggine, ma anche a quegli imprevisti che non vorremmo accadessero mai, tipo perdere le chiavi o il bagaglio, in aeroporto o su un treno. Parliamo dei tag perin stile Apple AirTag, ovvero quei piccoli dispositivi delle dimensioni di un portachiavi da infilare in valigia, che permettono di rintracciarla con lophone nel caso finisse persa o – peggio – rubata. Insomma, una soluzione preventiva capace di ridurre l'da