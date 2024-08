Accadde oggi 2 agosto | Alberto Coramini Enrique Saura ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2edDue presenze con la maglia della Juventus nella Coppa Italia 1964-’65, vinta dai bianconeri. Poi un’annata a Potenza, in seguito tornò a Villar Perosa e, seppur con una sola presenza, festeggiò lo scudetto del 1967. Ventisei presenze in Serie A tra la Vecchia Signora e il Pisa:avrebbe compiuto ottant’anni. Il 21954 è nato, che con il Valencia celebrò una Coppa di Spagna, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. Festeggia i sessanta Sandro Pellegrini, 94 gare in Serie B con il Catania.è il ventesimo anniversario dalla scomparsa dell’argentino José Pastoriza, vincitore di vari titoli in patria prima da calciatore e poi da allenatore. Con l’Independiente conquistò la Libertadores in entrambe le vesti. Da tecnico sollevò inoltre l’Intercontinentale del 1984. P.S.