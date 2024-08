A che ora Musetti-Djokovic oggi in tv Olimpiadi 2024 | programma esatto e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024), venerdì 2 agosto, Lorenzosarà impegnato sul campo Philippe-Chatrier per affrontare nella seconda semifinale del tabellone maschile di singolare Novaknel torneo olimpico. Il toscano si è meritato l’accesso al penultimo atto, battendo in maniera brillante il campione olimpico uscente (n.4 del mondo), Alexander Zverev. Una prestazione convincente di Lorenzo che ha trovato la chiave per prevalere contro un tennista in grado su questi campi di spingersi alla Finale del Roland Garros quest’anno, quindi non certo l’ultimo arrivato. Tuttavia, il livello si alza ulteriormente, dal momento che dall’altra parte ci sarà Nole, in una sfida che sta diventando a tutti gli effetti una grande Classica.si è imposto nei quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, ma ha lamentato un problema al ginocchio operato. Giova ricordare che il n.