Verso accordo Russia-Usa per lo scambio di prigionieri | tutti i particolari

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da giorni, circolano voci su un possibileditrae Stati Uniti. Le autorità di Mosca e Washington mantengono il silenzio, mentre i canali Telegram russi parlano di unimminente.Leggi anche: Kiev, operazione segreta contro la. Ma Mosca avverte Washington Nove detenuti, tra cui il noto oppositore russo Vladimir Kara-Murza, sono stati trasferiti in località sconosciute, senza informare familiari o avvocati. Kara-Murza, condannato a 25 anni per aver criticato l’invasione dell’Ucraina, non è più in contatto con l’esterno da due giorni. Lo stesso vale per Paul Whelan, ex marine statunitense accusato di spionaggio e condannato a 16 anni.coinvolti Tra itrasferiti figurano anche l’attivista per i diritti umani Oleg Orlov, il politico dissidente Ilya Yashin e l’artista Daniil Krinari.