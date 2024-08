Vela | Chiavarini chiude le prime due regate della classe laser fuori dalla top 20 alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Cominciano le gare all’arcipelago delle Frioul, località che ospita le competizioni didi Parigi 2024. Due sole ledisputate quest’oggi in campo maschile a 4 km a largo di Marsiglia, con una situazione ancora tutta in divenire. Lorenzo Brandoha terminato i primi due roundtop 20. Nello specifico il1994 ha chiuso la prima regata al ventiquattresimo posto, per poi terminare la seconda al ventunesimo, ottenendo così la ventiseiesima piazza provvisoria nella classifica generale con 44 punti netti. Al vertice sorride per ora invece il peruviano Stefano Peschiera, il quale con un 6-1 ha guadagnato 7 punti, precedendo l’australiano Matt Wearn, secondo con 14, e il portoghese Eduardo Marques, terzo a quota 16. Chiudono la top 5 poi il croato Flip Jursic, quarto a 17, e l’olandese Duko Bon, quinto con 21.