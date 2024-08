Val Venis a gamba tesa sulla vicenda Imane Khelif e si scaglia contro Tony Khan e Cody Rhodes

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono in corso di svolgimento e sta facendo molto discutere lariguardante la pugile algerina, così come quella della taiwanese Lin Yu-ting. Sostanzialmente secondo molti le due non sono donne e non dovrebbero combattere nella relativa categoria. Ora anche Valè entrato aquestionendosi. “Avete normalizzato queste cose” Tramite un post sui social, Valè entrato adelle pugilie Lin Yu-ting che sta tenendo banco alle Olimpiadi di Parigi. Valha accusato, che da sempre sostengono i diritti LGBTQ, di “aver normalizzato questo stronzate”: “Avete normalizzato queste stronzate nella mente delle persone con il potere e ora eccoci qua. Donne vere che vengono menate di uomini in sport veri.