Un posto al sole anticipazioni 1 agosto 2024 | Niko nei guai

(Di giovedì 1 agosto 2024)Poggi sarà neiad Unal, come si evince dalledella puntata di giovedì 1°. Il giovane, infatti, avrà un contrattempo e si vedrà costretto ad annullare la sua vacanza in Sicilia con tutta la sua famiglia. A quel punto,si rivolgerà a Jimmy affinché lo aiuti a gestire la reazione di Renato, il quale, invece, non vedrà l'ora di partire per andare a trovare Angela, Franco e Bianca. Nel frattempo, continuerà la vacanza di Bice al mare. La donna si imbatterà in Marika e l'incontro tra le due donne avrà un esito del tutto inaspettato in quanto la Cerruti e la ragazza si renderanno conto di avere moltissime cose in comune. In seguito, Mariella, dopo aver trascorso dei giorni fuori Napoli in compagnia di Bice, capirà di voler recuperare il suo rapporto con Guido.