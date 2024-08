Triathlon nella Senna e vomita 10 volte? Quello che gli amici italiani di Macron censurano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Prima le signore. La galanteria c'entra poco. Ieri mattina alle 8 si è tenuta la plurinviata frazione di 1.500 metri di nuoto per la gara di. Le 55 atlete olimpiche hanno così potuto sfidare i flutti dellacalcando la passerella artificiale montata sotto il ponte Alexandre III, nel centro di Parigi. Dal 1923 (data di introduzione del divieto prefettizio di balneazione) ieri è stata la prima volta che il fiume di Parigi è stato reputato balneabile edelle atlete deldiventa un battesimo storico. L'iniziativa qualificante messa sul piatto dal Comitato olimpico francese per ottenere i giochi (e i contributi) è costata un patrimonio: oltre 1,3 miliardi di investimenti, lavori monumentali a monte e sotto la Ville Lumière. Per allestire nuovi depuratori, dirottare i liquami delle antiche fognature che sversavano nel fiume da tempo immemore.