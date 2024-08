The Bear | la recensione della terza stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ladies and germs, bentornati nel mondo del perfezionismo! The, da ormai diversi anni, è una di quelle serie sulla bocca di tutti, capace di rappresentare personaggi caotici e vicini alla frenesia che tutti i giorni siamo abituati a vivere. Complice – senza ombra di dubbio – le carismatiche interpretazioni dei tre protagonisti principali interpretati da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. Dopo due stagioni acclamate dalla critica e dal pubblico, la serie di FX è pronta a tornare con nuovi episodi e nuove (dis)avventure del tormentato Chef. Dove eravamo rimasti? L’ultima volta che avevamo visto i nostri chef d’elite preferiti, avevamo lasciato Carmy bloccato nella cella frigorifero nel momento più criticoserata. Mentre l’assenza dello chef non sembrava fermare il gruppo, la cella era diventata per Carmy un luogo per sfogare le sue frustrazioni.