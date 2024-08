Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 5 0 in provincia di Cosenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Trema la terra in. Unadidi5.0 è stata registrata nelladi, a 3 chilometri dal comune di Pietrapaola, ad una profondità di 21 km. Il sisma è stato avvertito in quasi tutta la regione, con l'esclusione delladi Reggio e in Puglia e Basilicata. Sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco che hanno inviato squadre a scopo precauzionale nell'area dell'epicentro, ma, al momento non si registrano danni. Le operazioni sono coordinate dalla direzione regionale di Catanzaro. Numerose le telefonate giunte ai centralini dei pompieri.