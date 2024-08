Redditi a quota 23 mila euro L’Irpef sotto la media toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ad Arezzo i contribuenti Irpef meno tartassati della. In provincia si paga “soltanto“ 4700di tasse, a fronte di un reddito medio di 23. È tra i valori più bassi della regione, insieme a Grosseto e Pistoia. Un numero anche al didellanazionale pari a 5381, quasi 700in più. A confezionare le statistiche è la Cgia di Mestre che ha elaborato i dati del Ministero dell’economia e delle finanze. I numeri del Mef fanno riferimento al 2022 e mettono in fila i contribuenti Irpef: dunque, sia il reddito medio dichiarato provincia, per provincia che l’impostaversata all’erario. Due voci che corrono di pari passi. Come infatti previsto dalla Costituzione all’articolo 53 il nostro sistema tributario si fonda sul criterio di progressività. Semplicemente: chi incassa di più, più paga.