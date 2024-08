Raffica di razzi dal Libano jet israeliani pronti al decollo | Medio Oriente la situazione precipita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rischio di guerra totale indopo il blitz con cui Israele ha ucciso il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, che si trovava a Teheran. Secondo il New York Times il terrorista è stato ucciso con una "bomba piazzata mesi fa", questo quanto riporta il New York Times. Khamenei, autorità suprema dell'Iran, ha affermato che "la vendetta è un dovere", promettendo che una reazione militare contro Israele. Benjamin Netanyahu, da par suo, ha assicurato: "Siamoa qualsiasi scenario". Ed in questo contesto drammatico, ecco che il canale televisivo saudita "Al-Hadth" ha dato cont del lancio di "unadidalverso gli insediamenti della Galilea" in Israele. In precedenza erano stati attivati allarmi aerei in numerosi insediamenti nella zona.