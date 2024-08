Perdono degli Assisani Veglia e celebrazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) ASSISI – In occasione della solennità del “di Assisi”, la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino organizza il “” che prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città fino alla Basilica di Santa MariaAngeli. Il ritrovo stamani all’alba davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva in piazza del Comune ad Assisi; da lì si raggiungerà l’antica via mattonata. Poi vescovo monsignor Domenico Sorrentino presiede la santa messa nella Basilica di Santa MariaAngeli.