Perché abbiamo bisogno di un prequel di Longlegs

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto dadi undi, Il recente successo al botteghino die la popolarità del personaggio interpretato da Nicolas Cage hanno sollevato molte aspettative tra i fan riguardo a un possibile. Sebbene il regista e sceneggiatore Osgood Perkins non abbia ancora commentato piani futuri per la proprietà intellettuale, le teorie dei fan suggeriscono che esplorare il passato dipotrebbe essere una mossa vincente. CS-Attenzione-Spoiler Come Potrebbe Essere undi? Una delle indicazioni più forti per unè la vasta quantità di retroscena non mostrata nel film originale. Il personaggio principale,, non ha molto tempo sullo schermo e il suo passato da rocker glam fallito viene appena accennato.