Partitella Napoli-Cavese | 3-2 con protagonista Cheddira e ottima prestazione di Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Gli azzurri si impongono sullagrazie alla doppietta die alladi: in campo anche le nuove leve del. 1 agosto 2024, Castel di Sangro – Ilha disputato oggi unacontro la, squadra di Serie C, presso il Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il match, che si è concluso con il punteggio di 3-2 in favore degli azzurri, ha offerto importanti spunti per Antonio Conte e il suo staff. Nel pomeriggio di oggi, ilha scelto di non svolgere una seduta di allenamento, dedicandosi esclusivamente a questo incontro di preparazione. Conte ha optato per un ampio turnover rispetto alla partita contro il Brest, dando minuti preziosi a calciatori che avevano avuto meno spazio.