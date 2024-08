Parigi 2024 beach volley | Cottafava e Nicolai piegano la Svezia testa di serie e volano agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il duopiega in due set gli svedesi Ahman-Hellvig, nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi del torneo dimaschile a cinque cerchi. All’ombra della Torre Eiffel, dove si erge il campo didei Giochi di, gli azzurri vivono la terza partita del torneo. La coppia tricolore aveva collezionato una sconfitta contro il Qatar, per poi piegare la formazione australiana. Oggi l’avversario è ostico: Ahman e Hellig sono infatti primi nella classifica mondiale.