Orestiadi di Gibellina 2024 ‘La forza delle parole’ il 2 e 3 agosto

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Continua allediil viaggio intorno allaparole, il prossimo weekend toccherà alladella poesia con due appuntamenti originali e una prima nazionale. Venerdì 2 e sabato 3: spazio alla poesia, in scena, al Baglio Di Stefano con le parole di due grandi poetesse contemporanee italiane come Maria Luisa Spaziani e Patrizia Cavalli. “Giovanna D’arco” di Maria Luisa Spaziani, in prima nazionale, con Silvia Ajelli e Gaia Insenga con le musiche eseguite dal vivo di Ermanno Dodaro e Raffaele Pullara (venerdì 2alle 21) e “Vita Meravigliosa”, omaggio a Patrizia Cavalli con Iaia Forte, musiche e parole dal vivo di Diana Tejera (sabato 3alle 21).