Olimpiadi Paolini batte Sinner 3-0 Ecco perché

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il tennis italiano vive un momento eccezionale, forse il migliore nella storia insieme a quello dei tempi di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. E gran parte del merito di questo successo, che coinvolge molti giocatori e giocatrici, va ascritto al talento e alla caparbietà di Jannik. Al quale va la nostra gratitudine per i risultati ottenuti e il nostro tifo quando gioca portando in alto i nostri colori nazionali. La vittoria in uno slam 46 anni dopo Adriano Panatta e il trionfo in Coppa Davis ci hanno regalato emozioni indimenticabili, quindi nessuno si sognerebbe di criticaree nemmeno di giudicare il suo ritiro dalleper un problema di salute che non siamo noi a dover giudicare. La tonsillite per un atleta professionista è un problema serio e sicuramente causa problemi di respirazione e inficia il livello delle prestazioni.