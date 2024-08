Olimpiadi l’ItalVolley non sbaglia | le azzurre si sbarazzano dell’Olanda

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Italia del volley femminile si prende il secondo successo in due gare alledi Parigi 2024. Ledel CT Velasco, pur con Paola Egonu lasciata in panchina (Antropova titolare), si prendono un successo convincente contro l’Olanda. L’Italia si è imposta 3-0 con il punteggio di 29-27 / 25-18 / 25-19. Conquistato il pass per i quarti di finale, ora sarà decisiva la sfida contro la Turchia per determinare chi chiuderà al primo posto. L'articolonon: lesiCalcioWeb.