Olimpiadi Fioretto femminile | Italia d’argento vince l’Usa 45-39

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’del CT Stefano Cerioni è scesa in pedana con la capitana Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo JESI, 1 agosto 2024 – L’del CT Stefano Cerionil’argento a squadre alledi Parigi 2024 battuta in finale dagli Stati Uniti d’America per 45-39. Le azzurre somo scese in pedanan con la capitana Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Nel match dei quarti di finale le azzurre hanno dominato contro l’Egittondo per 45-14 e poi in semifinale contro il Giappone il teamno ha preso subito il comando gestendo bene l’incontro fino alla vittoria.