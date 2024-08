Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia del Fioretto Femminile conquista l’argento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024)1 agosto,– Lottano le fiorettiste della scherma azzurra con tutta la grinta e il cuore in pedana, al Grand Palais di. E’ una finale tosta contro gli Stati Uniti, alledici mette l’anima e insegue le avversarie, senza timore. Al termine del match sono le americane a vincere l’oro., a testa alta, mettea cinque cerchi al collo (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo), con il risultato di 39-45. E’ la medaglia numero 16 pere la terza di giornata. Foto Bizzi – Federscherma ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.