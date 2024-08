Nuovo stop affitti brevi Il rompicapo dei ricorsi | Delibera controversa è leso il diritto privato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) FIRENZE, nuova battaglia legale in vista. Non ha fatto in tempo a essere approvata in Consiglio comunale, che ladi variante al piano operativo che reintroduce il divieto di nuovi b&b in centro storico ha risvegliato la fronda di cittadini, proprietari di appartamenti, società immobiliari e soggetti che fanno delle locazioni turistiche il loro core business. Per la nuova amministrazione guidata da Sara Funaro si prospetta una pioggia dial Tar, chiamato questa volta a esprimersi nel merito. Ma, nel concreto, quali sono i prossimi passi? Ne abbiamo parlato con l’avvocato amministrativista Alberto Caretti.