Non chiamateli artisti ma sound influencer | per bassi scopi servono bassi contenuti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Divenuta oramai, per parte considerevole della sua produzione, un mero veicolo pubblicitario, l’attuale musica mainstream ha quasi cancellato il ricordo di un periodo, abbastanza lungo (quello dell’intera industria musicale fino al suo definitivo crepuscolo), in cui la musica di ampio consumo, salvo rare eccezioni, non aveva niente a che fare coi brand, e i testi non servivano a promuovere questo o quel marchio, questa o quella casa vestiaria, questo o quell’orologio.