Noi inglesi sfottevamo i francesi per la Senna-bidet ma dovremmo imparare la lezione Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Noiper la, mala) Il titolo è scherzoso (“Citius, altius, antibioticus”), ma ilfa atto di contrizione, ammette lo sciovinismo degli, e si inchina alla bellezza del triathlon in giro per Parigi. Finalmente nella, poi il circuito tra il Pont Alexandre III, gli Champs Élysée, il Grand Palais e la vista occidentale del fiume. Barney Ronay va oltre il significato agonistico della gara. Dice che è un successo straordinariamente estetico, ma dal significato molto più profondo. “E’ stata – scrive – fondamentalmente una ribellione all’estinzione. In bella vista, i Giochi, gli atleti, il sindaco progressista Anne Hidalgo e un inconsapevole Comitato Olimpico Internazionale ci hanno dato un’azione urbana diretta. Chiudete le strade. Catturate gli occhi del mondo.